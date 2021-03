Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : déçu par l'intervention de Jerome Powell Cercle Finance • 05/03/2021 à 07:12









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York s'est orientée nettement à la baisse jeudi, manifestement déçue par l'intervention publique de Jerome Powell : le Dow Jones a perdu 1,1% à 30924 points, tandis que le Nasdaq Composite a lâché 2,1% à 12723 points. 'Les participants au marché semblaient déçus, le président de la Fed s'abstenant de pointer le récent bond des rendements obligataires', note Wells Fargo, alors que la séance a vu une nouvelle forte poussée du rendement des bons à 10 ans. 'Il a surtout réitéré que la politique monétaire de la banque centrale restera accommodante pendant un certain temps, car l'économie reste 'loin' de ses objectifs de plein emploi et d'inflation moyenne de 2%'. Sur le front de l'économie, les inscriptions aux allocations chômage sont reparties à la hausse à l'issue de la semaine du 22 février aux Etats-Unis, pour s'établir à 745.000 contre 736.000 la semaine précédente. La productivité non-agricole a par ailleurs chuté de 4,2% au quatrième trimestre, selon le Département du Travail, qui avait annoncé initialement une chute de 4,8% après une croissance de 4,2% au trimestre précédent. En revanche, les commandes à l'industrie ont augmenté pour le neuvième mois consécutif en janvier (+2,6%), une statistique qui confirme que le redressement du secteur manufacturier prend de l'ampleur. Du côté des valeurs, Apple a reculé de 1,6%, l'autorité britannique de la concurrence ayant ouvert une enquête concernant sa boutique en ligne App Store, estimant que les pratiques du géant technologique pourraient être déloyales. Amgen a cédé 0,9% après un accord pour l'acquisition de Five Prime Therapeutics, société spécialisée dans les thérapies ciblées contre le cancer, pour une valeur des fonds propres d'environ 1,9 milliard de dollars.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.