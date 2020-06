Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : décrochage plus sévère que prévu Cercle Finance • 24/06/2020 à 17:04









(CercleFinance.com) - Wall Street décroche plus sévèrement que prévu mercredi matin, la remontée du nombre de cas de Covid-19 incitant les investisseurs à la prudence. Un peu plus d'une heure après l'ouverture, le Dow Jones lâche 1,4% à 25.790,8 points, tandis que le Nasdaq Composite cède 1% à 10.025,8 points. Les premières minutes de cotations étaient encourageantes, avec un Nasdaq presque positif qui tentait d'aligner une neuvième séance de hausse, mais les prises de profit se sont vite accélérées. Ce regain de volatilité semble avoir pris par surprise de nombreux investisseurs, qui anticipaient une dynamique haussière appelée à perdurer. 'La volatilité s'est de nouveau invitée sur les places mondiales au cours des dernières heures (...), les indices effaçant rapidement les gains de la veille', confirme Alexandre Baradez, le responsable des analyses marchés chez IG France. Pour le stratège, il n'y a pas eu un seul facteur déclenchant, mais une série d'éléments négatifs à l'origine du retournement en cours, à commencer par la poursuite de la hausse du nombre de cas de coronavirus aux Etats-Unis. 'Le chef du centre des maladies infectieuses Anthony Fauci a parlé d'une 'situation sérieuse' et n'a pas fermé la porte à la possible nécessité de nouvelles mesures de confinement', prévient Alexandre Baradez. 'La remontée subite du nombre de cas de Covid-19 rappelle aux intervenants (...) que la pandémie est loin d'être terminée', renchérit de son côté le gestionnaire d'actifs néerlandais NN IP. Bon nombre d'analystes rappellent toutefois que l'amélioration des conditions économiques reste conditionnée à la poursuite du reflux de l'épidémie. Autre motif de prudence, l'administration Trump envisagerait d'imposer pour 3,1 milliards de dollars de sanctions douanières supplémentaires sur les importations de produits européens dont ceux de l'Allemagne, de la France et de l'Italie. La tendance générale apparaît désormais plus mitigée et certains traders pronostiquent une accélération de la correction en cas de rupture de certains seuils techniques.

