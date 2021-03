Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : déconvenue sur le front de l'emploi Cercle Finance • 18/03/2021 à 14:13









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait débuter en baisse jeudi matin après la publication d'une hausse surprise des inscriptions hebdomadaires au chômage. Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice S&P 500 perd 0,6%, tandis que celui sur le Nasdaq 100 cède plus de 1,6%, annonçant un début de séance dans le rouge. Les inscriptions aux allocations chômage ont rebondi aux Etats-Unis pendant la semaine du 13 mars pour s'établir à 770.000, contre 725.000 la semaine précédente, selon des chiffres du Département du Travail. Cette remontée, qui s'inscrit en porte-à-faux avec la tendance à l'amélioration du marché du travail constatée depuis le début de l'année, ne plaide pas en faveur du scénario d'un redressement rapide de l'emploi. Les intervenants du marché ne semblent pas apprécier, non plus, la nette dégradation qui touche le marché obligataire. Sur le marché des Treasuries, le rendement de l'emprunt de référence à 10 ans se tend à un nouveau pic, au-delà de 1,73%. Il en va de même pour le papier à 30 ans, dont le rendement atteint désormais presque 2,50%. Ce regain de tension intervient au lendemain des annonces de politique monétaire de la Fed, qui a écarté pour l'instant toute hausse de taux directeurs, ainsi que toute intervention sur les marchés obligataires, une approche qui signifie que les taux longs pourraient continuer de monter. Mais l'envolée des rendements obligataires n'est pas une bonne nouvelle pour les entreprises car elle est synonyme d'un renchérissement des coûts d'emprunt pour les sociétés, en particulier celles du secteur technologique, particulièrement endettées. Publié en même temps que les inscriptions au chômage, l'indice de la Fed de Philadelphie est ressorti à 51,8 en mars, un plus haut en près de 50 ans, après 23,1 le mois précédent. Si ce chiffre est plutôt encourageant, les investisseurs devraient préférer rester prudents avant la publication, dans le courant de la matinée, de l'indice des indicateurs avancés du Conference Board, censé refléter l'évolution future de l'activité économique aux Etats-Unis.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.