Les marchés américains ont une nouvelle fois lourdement décroché jeudi, alors que l'introduction en Bourse historique d'Anthropic n'aura entretenu l'optimisme des investisseurs que quelques minutes. La rechute des semi-conducteurs, alimentée par de nouvelles révélations concernant les activités d'AMD en Chine, a fini par entraîner l'ensemble du marché dans le rouge. À la clôture, le S&P 500 reculait de 2,02% à 7 175,8 points, le Nasdaq 100 cédait 2,21% à 26 517,1 points et le Dow Jones abandonnait 2,19% à 49 097,1 points.

La séance avait pourtant commencé sous de bons auspices avec les débuts très attendus d'Anthropic ( 17%) sur le Nasdaq. Le développeur de Claude a réalisé la plus importante introduction en Bourse de l'histoire, levant 81,3 MdsUSD auxquels s'ajoutent 26 MdsUSD dans le cadre d'un placement privé auprès de plusieurs mastodontes technologiques. Fixé à 83 USD, au-dessus de la fourchette initiale de 70 à 78 USD, le prix d'introduction valorisait déjà le groupe à environ 1 500 MdsUSD. L'action a commencé à s'échanger à 111,50 USD ( 34%) avant de céder une bonne partie de ses gains.

L'aversion au risque a toutefois rapidement repris le dessus à la suite de nouvelles révélations concernant les activités des fabricants de puces en Chine. AMD (-8%) a été lourdement sanctionné après la publication d'une enquête de Hunterbrook Media, selon laquelle le fabricant chinois de serveurs IEIT Systems aurait continué d'intégrer des versions récentes de logiciels embarqués d'AMD à ses équipements malgré son inscription sur la liste noire du département américain du Commerce en mars 2025. Hunterbrook Capital a parallèlement révélé avoir pris une position vendeuse sur le titre, tandis qu'AMD conteste ces accusations et assure respecter la réglementation américaine.

L'indice SOX de Philadelphie, qui progressait de près de 5% en début de séance, a lui aussi basculé dans le rouge, tandis que Nvidia (-3%), Nebius (-9%) et CoreWeave (-6%) ont repris le chemin de la baisse. Les valeurs de cybersécurité continuent en revanche de mieux résister, notamment Palo Alto Networks ( 7%), dont les résultats trimestriels et les nouvelles prévisions ont dépassé les attentes.

La défiance dépasse toutefois largement les seules valeurs de l'IA, puisque les onze secteurs du S&P 500 évoluent dans le rouge. La consommation discrétionnaire (-2,8%) et les services de communication (-2,7%) ferment la marche, tandis que la santé (-2,1%) reste pénalisée par la perspective d'un renforcement des audits du programme Medicare Advantage, qui vaut notamment à UnitedHealth (-5%) une troisième séance consécutive de lourdes pertes.

Les tensions au Moyen-Orient refont par ailleurs surface, le secteur de l'énergie reculant encore de 0,6%, dans un contexte où les investisseurs continuent de surveiller la possibilité d'une reprise des frappes américaines contre l'Iran, ce qui fragilise les espoirs de désescalade apparus après la défaite électorale des républicains.

Le S&P 500 accuse désormais un recul d'environ 8% depuis son record de début octobre, alors que ni les excellents résultats de Nvidia ni le succès de l'introduction en Bourse d'Anthropic, deux des événements les plus attendus de la semaine, n'auront permis d'enrayer la correction de Wall Street.