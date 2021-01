Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : déception de l'emploi digérée vendredi Cercle Finance • 11/01/2021 à 07:40









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a terminé vendredi dans le vert, en dépit des chiffres plus mauvais que prévu des créations d'emplois pour décembre : le Dow Jones a gagné 0,2% à 31098, tandis que le Nasdaq a affiché une hausse de 1% à 13202. Pour mémoire, le Département du Travail a annoncé que l'économie américaine avait détruit 140.000 emplois non agricoles le mois dernier, alors que le consensus espérait quelques créations de postes. 'Ce déclin de l'emploi reflète l'augmentation récente des cas de coronavirus (...) et les efforts pour endiguer la pandémie', explique Washington, qui met notamment en avant les pertes d'emplois dans les loisirs et l'hôtellerie. 'Il faut quand même noter que les créations de postes des mois passés ont été revues à la hausse, ce qui fait que la déception est relativement limitée', tempère un analyste. Par ailleurs, le taux de chômage s'est maintenu à 6,7%, bien qu'attendu en petite hausse. Plus généralement, Wall Street semble avoir profité de la levée des incertitudes concernant la situation politique, de nature à favoriser un environnement permettant aux actifs risqués de poursuivre leur progression, selon les stratèges. Côté valeurs, Tesla s'est encore distingué en progressant de près de 8%, signant ainsi une hausse pour la onzième séance consécutive : la capitalisation du constructeur de voitures électriques approche désormais les 835 milliards de dollars. Moderna a reculé de 2%, malgré l'approbation par l'Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA), de son vaccin contre la Covid-19, faisant du Royaume Uni la cinquième juridiction dans le monde à l'autoriser.

