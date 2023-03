Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: déception à l'issue de la réunion de la Fed information fournie par Cercle Finance • 23/03/2023 à 07:25









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a cédé du terrain mercredi, manifestant sa déception à l'issue de la réunion de politique monétaire de la Fed : le Dow Jones a reculé de 1,6% à 32030 points, tout comme le Nasdaq Composite à 11670 points.



Comme s'y attendait une grande majorité des observateurs, le Federal Open Market Committee (FOMC) a annoncé, en cours de séance, une hausse des taux d'intérêt d'un quart de point, marquant la neuvième hausse consécutive des taux de la Réserve fédérale.



'Après la réunion, le FOMC a laissé entendre que la banque centrale ne relèverait probablement ses taux qu'une fois de plus cette année, maintenant son taux terminal inchangé par rapport à l'estimation de 5,1% de décembre', note Wells Fargo.



'Lors de sa conférence de presse, le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que la lutte contre l'inflation élevée était loin d'être terminée, mais il croit toujours qu'un atterrissage en douceur est possible', poursuit la banque californienne.



'Si elle a relevé ses taux malgré les turbulences récentes sur les marchés, la Fed est maintenant beaucoup plus vague sur d'éventuelles nouvelles hausses. De toute évidence, le pic des taux d'intérêt est à portée de main', souligne-t-on chez Commerzbank.



Du côté des valeurs, Nike a lâché près de 4,9% au lendemain de résultats jugés en demi-teinte au titre de son troisième trimestre comptable, les marges bénéficiaires du fournisseur d'articles sportifs n'ayant pas atteint les espérances du marché.



Nvidia a encore gagné 1%, dans la foulée de la conférence pour les développeurs organisée par le fabricant de processeurs graphiques, qui a en outre fait part d'une collaboration avec Amazon Web Services dans l'intelligence artificielle.





