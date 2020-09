Wall Street : débute la semaine du bon pied

(CercleFinance.com) - Après une clôture de Wall Street en ordre dispersé vendredi (+0,5% sur le Dow Jones, -0,6% sur le Nasdaq), les indices US (+1,7% sur le S&P500, +2,3% sur le Nasdaq) débutent la semaine du bon pied dans l'attente de nombreux rendez-vous.

Sont notamment attendus cette semaine la production industrielle, les ventes de détail et les indicateurs avancés du Conference Board pour le mois d'août, mais surtout la réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC).

'Il s'agit de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed avant les élections présidentielles du 3 novembre. Dans ce contexte, M. Powell devrait tenir un discours très 'prudent' après ses annonces de Jackson Hole', estime Aurel BGC.

'Certes, il devrait s'inquiéter de l'impasse sur le vote d'un nouveau plan d'aide à l'économie américaine au niveau du Congrès. Mais, si la banque centrale doit adopter de nouvelles mesures, elle devrait attendre l'issue des élections', poursuit le bureau d'études.

Dans l'actualité des valeurs, Amazon indique avoir l'intention d'embaucher 100.000 personnes supplémentaires aux États-Unis et au Canada (en plus des 33.000 emplois annoncés la semaine dernière), emplois qui seront à temps plein et à temps partiel.

Verizon annonce la conclusion d'un accord avec America Movil pour acquérir Tracfone, opérateur mobile prépayé et économique de premier plan aux Etats-Unis, moyennant au moins 6,25 milliards de dollars, dont la moitié en numéraire et la moitié en actions.

Jefferies indique revoir à la hausse son objectif de cours sur Nvidia de 570 à 680 dollars, tout en réaffirmant sa recommandation 'achat', le broker jugeant 'plein de promesses' l'accord signé par le groupe pour acquérir ARM.

PepsiCo, la maison-mère de Pepsi, Lays et Quaker, annonce la nomination d'Athina Kanioura comme vice-présidente exécutive et directrice de la stratégie et de la transformation, sous l'autorité directe du PDG Ramon Laguarta.