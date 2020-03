Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street débute la semaine dans le vert Reuters • 30/03/2020 à 15:55









LA BOURSE DE NEW YORK OUVRE EN HAUSSE (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi malgré la perspective d'une prolongation jusqu'à fin avril des mesures de confinement aux Etats-Unis, les investisseurs semblant vouloir croire à la capacité des banques centrales et des gouvernements d'atténuer l'impact économique de la crise sanitaire mondiale en cours. Quelques minutes après le début des échanges, le Standard & Poor's 500 progresse de 0,22% à 2.547,1 points et le Nasdaq Composite de 0,58% à 7.546,12. Le Dow Jones, qui prenait près de 1% dans les premiers échanges, cède toutefois 99,68 points, soit 0,46%, à 21537,1, plombé par la chute de 10,53% de l'avionneur Boeing Le président américain, Donald Trump, a renoncé à son ambition d'une "réouverture" de l'économie américaine pour Pâques, dans moins de deux semaines, en ouvrant la porte à une prolongation jusqu'à la fin du mois d'avril des mesures de confinement déjà en application. Mais son secrétaire au Trésor, Stephen Mnuchin, a assuré que la mise en oeuvre des aides prévues par le plan de relance voté la semaine dernière serait rapide et permettrait à l'économie de résister à la crise. Parmi les nouvelles positives du jour figure aussi la baisse de 20 points de base par la Banque populaire de Chine de l'un de ses principaux taux d'intérêt à court terme, une nouvelle mesure de soutien à l'activité à l'heure où la deuxième économie mondiale entame un retour progressif à la normale. Le ralentissement économique continue cependant de peser sur les cours du pétrole: celui du brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) est même passé brièvement sous le seuil de 20 dollars le baril. Coté actions, Exxon Mobil abandonne 1,89% et Chevron 2,06%. A la hausse, Johnson & Johnson prend 5,2% après un accord à un milliard de dollars avec l'administration Trump sur la création de capacités de fabrication de vaccins contre le coronavirus, qui pourraient être disponibles début 2021. Toujours dans la pharmacie, Abbott bondit de 7,78% après le feu vert des autorités américaines à la commercialisation d'un test de détection rapide de l'infection au coronavirus. (Marc Angrand)

