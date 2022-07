Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: débute la séance en ordre dispersé information fournie par Cercle Finance • 12/07/2022 à 16:34









(CercleFinance.com) - Wall Street débute la séance en ordre dispersé en retrait de 0,3% pour le S&P500 mais en hausse de 0,1% pour le Dow Jones, après une séance de lundi en forte baisse pour les grands indices actions, en particulier le Nasdaq Composite qui a lâché près de 2,3%.



'Les opérateurs appréhendent un rapport clé sur l'inflation (mercredi). En outre, la dégradation de la situation sanitaire en Chine ravive le spectre de confinements renforcés dans la deuxième économie mondiale', expliquait lundi soir Wells Fargo.



'La saison des résultats du deuxième trimestre pourrait aussi représenter le prochain catalyseur pour les actions, les investisseurs devant scruter les publications pour y chercher tout signe de révisions d'objectifs ou propos prudent de dirigeants', poursuivait-il.



Sur le plan des valeurs, Gap est en forte baisse de -6%, au lendemain de l'annonce du départ de sa CEO Sonia Syngal, ainsi que d'un avertissement sur résultats lancé par la chaine de vêtements au titre de son deuxième trimestre.



A l'occasion de ses trimestriels, PepsiCo indique relever sa prévision de croissance organique des revenus pour 2022 à +10%, contre +8% en estimation précédente, tout en maintenant son objectif d'une hausse de 8% à taux de changes constants de son BPA coeur.



Dollar General annonce la décision de Todd Vasos de quitter son poste de CEO à compter du 1er novembre, et la désignation de Jeffery Owen, directeur opérationnel depuis 2019, pour lui succéder à la tête du groupe de distribution.



Amazon Web Services, la division de services informatiques d'Amazon, annonce avoir conclu un accord pluriannuel avec Delta Airlines pour servir de fournisseur de cloud privilégié de la compagnie aérienne basée à Atlanta.



Moderna a annoncé avoir débuté un essai de phase 1 portant sur son candidat vaccin à ARNm contre le virus Nipah (NiV), développé en collaboration avec le Vaccine Research Center (VRC), une division du National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID). Le 'Nipah' est un virus zoonotique, ce qui signifie qu'il peut se propager entre les animaux et les humains.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.