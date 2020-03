Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street débute en hausse une séance indécise Reuters • 02/03/2020 à 16:07









WALL STREET OUVRE EN HAUSSE PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert lundi en hausse, soutenue par les espoirs d'une action coordonnée des banques centrales pour endiguer les effets de l'épidémie de coronavirus sur l'économie. La séance s'annonce cependant indécise, les contrats à terme sur les indices n'ayant cessé d'osciller entre gains et pertes avant l'ouverture. L'indice Dow Jones gagne 235,05 points, soit 0,93%, à 25.644,41 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,85% à 2.979,22 points après quelques minutes d'échanges. Le Nasdaq Composite prenait 1,09% à 8.660,71 points à l'ouverture. Comme les marchés européens, Wall Street vient de vivre sa pire semaine depuis la crise financière, avec notamment un repli de 13% pour le S&P-500 par rapport à son record absolu du 19 février. Apparue mi-décembre en Chine, l'épidémie de coronavirus s'est propagée à une cinquantaine de pays, a entraîné les Bourses en territoire de correction aux Etats-Unis comme en Europe et a conduit l'OCDE à abaisser sa prévision de croissance de l'économie mondiale à 2,4% contre 2,9% attendu en novembre. La tendance à Wall Street est soutenue par Apple, qui prend plus de 3% dans les premiers échanges à la faveur d'un relèvement de recommandation par Oppenheimer, passé à "surpondérer" sur la valeur. (Patrick Vignal, édité par Bertrand Boucey)

