Wall Street: début de semestre sur une pluie de records

(CercleFinance.com) - La hausse sans fin des trois précédents trimestres semble se perpétuer à l'entame du second semestre 2024 (pour un quatrième trimestre consécutif) avec une nouvelle pluie de records de clôture et de records absolus égalés.



Le Nasdaq Composite avait ouvert le bal la veille avec un record de clôture à 17.880 et le voici qui récidive avec un enthousiasme redoublé : +0,84% à près de 18.029, ce qui porte son gain annuel à +20%.



Le Nasdaq-100 (+1%) bat également un record à 20.012 (première clôture de l'histoire au-dessus des 20.000), dans le sillage des habituelles vedettes avec Tesla +10,2% (ventes trimestrielles supérieures aux attentes), On Semiconductors +5,4%, AMD +4,2%, ARM +2,9%, NXP +2,4%, Apple +1,6%, Alphabet +1,2% (le score annuel flirte avec +19%).



Le S&P500 (+0,62%) clôture pour la première fois de son histoire au-delà des 5.500, à 5.509 (contre 5.487 le 18 juin dernier, soit +15,5% annuel). Le Dow Jones continue de peiner à retracer les 40.000, mais s'en rapproche un peu avec +0,41% à près de 39.332.



L'agenda 'macro' était quasiment désert, en dehors du rapport 'JOLTS' (Job Openings and Labor Turnover Survey, ou propositions d'emploi), ressorti un peu plus vigoureux que prévu.



Wall Street a semblé apprécier les propos de Jerome Powell, le patron de la Fed, qui participait au forum annuel de la BCE à Sintra, au Portugal (le pendant européen de la réunion de Jackson Hole qui se tient chaque année fin août aux Etats-Unis).



Il y a réaffirmé que si l'inflation avait fait 'des progrès', son recul devait se confirmer afin de 'donner davantage confiance dans le ralentissement de la hausse des prix avant de commencer d'assouplir la politique monétaire'. Il a confirmé être partagé entre la crainte de réduire les taux trop vite et celle d'attendre trop longtemps.



Le rendement du T-Bond à 10 ans se détendait ce soir de -2,3 points de base vers 4,438% après avoir mollement oscillé ce mardi entre 4,46 et 4,41%. Malgré la récente remontée des rendements de 4,25% le 25 juin vers 4,50% lundi matin, les investisseurs estiment qu'il y a près de 70% de chances qu'une baisse des taux de la Fed intervienne en septembre.





