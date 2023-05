Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: début de semaine sur une note indécise information fournie par Cercle Finance • 08/05/2023 à 15:05









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir sans tendance affirmée lundi matin, l'accalmie sur le front des banques régionales ne surmontant pas les interrogations récurrentes autour de l'économie et de la Fed.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice S&P 500 avance de 0,1% tandis que celui sur le Nasdaq se replie en sens inverse de 0,1%, annonçant un début de séance indécis.



Les investisseurs restent enclins à une certaine prudence alors que les indicateurs publiés la semaine dernière ont compliqué les prévisions entourant le calendrier du relèvement des taux de la Fed.



La Réserve Fédérale n'a pas totalement rassuré les marchés mercredi dernier en déclarant qu'elle se réservait la possibilité de relever de nouveau ses taux si les données économiques le justifiaient.



Les marchés ont en revanche bien réagi, vendredi, à l'annonce de créations d'emplois largement supérieures aux attentes, qui ont éloigné le scénario d'une récession.



Mais ces tensions continues sur le marché du travail sont également susceptibles d'alimenter les pressions à la hausse sur les salaires et l'inflation, ce qui pourrait justifier des taux d'intérêt plus élevés.



La probabilité d'une nouvelle hausse de taux de 25 points de base en juin est ainsi passée à 12% contre 0% il y a un mois, selon le site FedWatch de CME Group.



En ce sens, les dernières statistiques de l'inflation américaine - qui paraîtront mercredi prochain - seront particulièrement suivies.



Le consensus des économistes table sur un ralentissement de l'indice des prix à la consommation (CPI) à +0,3% dans sa version de base ('core') en avril, contre +0,4% le mois précédent.



Une telle décélération permettrait d'accréditer le scénario d'un atterrissage en douceur de la croissance, déjà renforcé par les solides chiffres de l'emploi dévoilés vendredi.



D'autres indicateurs relatifs à l'inflation seront publiés dans la semaine comme les prix à la production industrielle jeudi ou les prix à l'importation vendredi.



Une autre question-clé est de savoir si l'accalmie sur le front du secteur bancaire américain qui s'est dessinée ces derniers jours va se poursuivre au cours des prochaines semaines.



'Mais les difficultés rencontrées par certains établissement régionaux pourraient entraîner un mouvement de consolidation au sein du secteur bancaire', préviennent les équipes de GlobalData.



Pour l'instant les titres de Comerica, KeyCorp, PacWest, Western Alliance et Zions Bank - qui avaient lourdement corrigé ces dernières semaines - sont tous attendus en hausse, ce qui apporte un peu de soulagement aux investisseurs.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.