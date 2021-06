Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : début de semaine sur une note contrastée Cercle Finance • 15/06/2021 à 08:00









(CercleFinance.com) - Wall Street a terminé de façon contrastée lundi, dans un marché prudent à la veille du début d'une réunion de deux jours de la Réserve fédérale. Le Dow Jones a cédé plus de 0,2% à 34.394 points, alors que le Nasdaq Composite a pris plus de 0,7% à 14.174 points. 'Les investisseurs ne s'attendent pas à grand-chose cette semaine lors de la réunion de la Fed', prévient Fidelity. 'Tous semblent, à présent, tournés vers Jackson Hole en août ou le FOMC de septembre pour avoir un début d'indication sur le calendrier du tapering'. La conférence de presse que tiendra son président Jerome Powell dans la foulée sera toutefois très suivie car le marché a le sentiment que la Fed pourrait resserrer sa politique très accommodante au vu de la vigueur de l'inflation et de la conjoncture économique. Avant les annonces de la Fed, l'actualité économique sera chargée avec la publication de nombreux indicateurs économiques, dont les ventes au détail, les prix à la production ou la production industrielle prévus mardi. Sur le front des valeurs, Tesla a avancé de près de 1,3% ce lundi, en dépit de la réduction de l'objectif de cours de Canaccord, en raison du retard pris par le nouveau système de batterie du constructeur automobile. Ford a perdu 2,7%, après que le constructeur a annoncé le rappel de près de 20.000 pickups en Amérique du Nord en raison d'un risque éventuel de détachement des adaptateurs de moyeux au niveau des roues avant. Moderna a lâché 5,2% après la nomination de Paul Burton comme directeur médical, avec prise d'effet le 6 juillet prochain. Depuis mars 2020, il était le directeur des affaires médicales globales de Janssen Pharmaceuticals.

