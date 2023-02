Wall Street: début de semaine sans tendance affirmée information fournie par Cercle Finance • 13/02/2023 à 15:16

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait commencer la semaine sur un biais légèrement haussier lundi après ses dégagements de la semaine dernière, la recherche de bonnes affaires semblant aiguiser l'appétit des investisseurs.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice Dow Jones se replie de 0,1%, mais celui sur le Nasdaq 100 avance de 0,3%, annonçant une tendance peu affirmée à l'ouverture.



Sur l'ensemble de la semaine écoulée, le Dow Jones n'avait cédé que 0,1%, mais le Nasdaq avait perdu 2,4%, une glissade notamment encouragée par le discours toujours très ferme de la Réserve fédérale concernant l'inflation.



La probabilité d'une hausse de taux de 50 points de base en mars, et non de 25 points, est ainsi montée à plus de 9% contre 3% environ une semaine plus tôt, selon l'outil FedWatch du CME Group.



Le climat semble s'améliorer ce lundi, en partie grâce à l'accès de faiblesse du dollar, avec un euro qui revient à proximité de 1,0680 face au billet vert.



La récente surperformance des actifs libellés en euros suggère que les capitaux reviennent en Europe, ce qui favorise le débouclage des positions longues sur le dollar.



L'embellie observée lundi s'explique également par les espoirs entourant l'annonce d'un éventuel ralentissement de l'inflation à la veille de la publication des chiffres très attendus des prix à la consommation.



Si l'inflation devrait avoir réaccéléré aux Etats-Unis en rythme mensuel en janvier, le taux d'inflation annuel devrait avoir, lui, nettement ralenti du fait d'un effet de base marqué.



D'autres indicateurs seront scrutés par les investisseurs cette semaine: les chiffres des ventes au détail seront au programme mercredi et ceux des mises en chantier et des permis de construire à l'agenda de jeudi.



Si la saison des résultats touche désormais à sa fin, les publications se poursuivront au cours des jours qui viennent, avec entre autres les trimestriels de Coca-Cola puis Cisco.



Jusqu'ici, 69% des sociétés américaines ont publié des comptes supérieurs aux attentes, ce qui est inférieur à la moyenne sur cinq ans, qui se situe à 77%.