Wall Street: début de semaine prudent malgré Goldman Sachs information fournie par Cercle Finance • 19/07/2022 à 07:08

(CercleFinance.com) - Malgré un bon accueil réservé aux résultats de Goldman Sachs, Wall Street a entamé la semaine dans une certaine prudence : le Dow Jones a cédé 0,7% à 31073 points, tandis que le Nasdaq Composite a reculé de 0,8% à 11360 points.



'Les craintes concernant l'inflation et une récession imminente ont éclipsé les bénéfices des banques', explique Wells Fargo, soulignant un recul des bons du Trésor et donc une poussée mécanique des rendements obligataires.



'Le rendement à 10 ans a augmenté de cinq points de base pour s'établir à 2,97%, ce qui demeure inférieur à celui à deux ans (3,16%), laissant une partie clé de la courbe des taux inversée et signalant des craintes de récession', précise la banque californienne.



'Le fait que les prévisions de résultats de sociétés demeurent optimistes pour les deux ans à venir alors que la Fed se montre toujours aussi rigoureuse signifie que le S&P500 devrait encore rester sous pression pendant quelque temps', avertit de son côté Capital Economics.



Sur le Dow Jones, le titre Goldman Sachs a grimpé de 2,5% dans la foulée de résultats trimestriels marqués par une hausse de 55% des revenus de ses métiers dits 'FICC' (obligations, changes, matières premières).



De son côté, Bank of America n'a grappillé que près de 0,2%, l'établissement financier ayant fait état d'un bénéfice trimestriel décevant, en baisse de 29%, sous le poids notamment des provisions pour pertes sur crédit.



Boeing a fini à l'équilibre malgré l'annonce de nombreuses commandes à l'occasion du salon de Farnborough, dont une remportée auprès de Delta Airlines et portant sur 100 appareils 737-10 avec des options pour 30 avions supplémentaires.