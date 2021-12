Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: début de semaine prudent avant le FOMC information fournie par Cercle Finance • 14/12/2021 à 07:42

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a perdu du terrain lundi, en attendant le résultat de la prochaine réunion de politique monétaire de la Fed. Le Dow Jones a reculé de 0,9% à 35651 points, tandis que le Nasdaq Composite a lâché 1,4% à 15413 points.



A l'issue de la réunion de son Federal Open Market Committee (FOMC), mercredi, la banque centrale publiera un communiqué qui sera étudié de près par les intervenants afin de se faire une idée du calendrier du resserrement monétaire envisagé par la Fed.



Certains observateurs notaient que le marché cherchait surtout à reprendre son souffle après sa belle envolée de la semaine passée, avec des gains de 4% pour le Dow Jones -sa meilleure performance hebdomadaire depuis mars- et de 3,8% pour le Nasdaq.



'En partant du principe que la réunion de la Fed ne réservera pas de surprises majeures, le S&P 500 pourrait avoir le champ libre pour améliorer sa performance annuelle déjà impressionnante en y ajoutant des gains de toute fin d'année', selon Raymond James.



Côté valeurs, celles liées au tourisme, telles que Delta Air Lines (-3,4%), ont chuté lourdement avec l'intensification des restrictions sanitaires sur les voyages et l'annonce du décès d'un patient contaminé par le variant 'Omicron' au Royaume Uni.



Pfizer a grimpé de 4,6%, bien aidé par UBS qui a relevé sa recommandation de 'neutre' à 'achat'. Par ailleurs, le géant pharmaceutique a annoncé un accord pour acquérir Arena pour une valeur totale des capitaux propres d'environ 6,7 milliards de dollars.



Bristol Myers Squibb s'est adjugé 4,8%, le conseil d'administration du laboratoire ayant approuvé une hausse de 10,2% du dividende trimestriel et autorisé un programme de rachat d'actions supplémentaire pour un montant de 15 milliards de dollars.



Harley-Davidson a bondi de 4,7%, à la suite d'un accord pour une fusion entre LiveWire, sa division de motos électriques, et le SPAC AEA-Bridges Impact Corp (ABIC), en vue de donner naissance à une nouvelle société qui sera introduite en Bourse à New York.