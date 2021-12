Wall Street: début de semaine miné par la question sanitaire information fournie par Cercle Finance • 21/12/2021 à 07:25

(CercleFinance.com) - Wall Street a souffert ce lundi des inquiétudes quant à la dégradation sanitaire et à son impact éventuel sur l'activité économique mondiale. Le Dow Jones et le Nasdaq Composite ont tous deux perdus un peu plus de 1,2% à respectivement 34932 points et 14981 points.



'Le variant Omicron ajoute une couche d'incertitudes et on peut s'attendre à ce que les investisseurs réduisent leur exposition au risque avec l'approche de la fin de l'année', prévenait ainsi un analyste en cours de séance.



'Au Capitole, le sénateur Joe Manchin (qui tient un vote crucial au Congrès) a déclaré qu'il ne soutiendrait pas le paquet de dépenses sociales de 1.750 milliards de dollars de l'administration Biden', soulignait-on par ailleurs chez Wells Fargo.



Ces sources d'angoisses ont fait passer au second plan l'indice composite des indicateurs avancés des Etats-Unis - calculé par le Conference Board - qui a pourtant progressé de 1,1% en novembre, soit un peu plus que ce qu'attendaient en moyenne les économistes.



'L'inflation et les perturbations de la chaine d'approvisionnement, ainsi que la résurgence de la Covid-19, posent des risques pour la croissance du PIB en 2022, mais l'impact économique de ces risques peut être contenu', jugeait le Conference Board.



Sur le front des valeurs, Oracle a lâché 5,1% après la confirmation par l'éditeur de logiciels d'un accord pour racheter Cerner par le biais d'une offre publique d'achat en numéraire pour un montant global d'environ 28,3 milliards de dollars.



Boeing a perdu 2,2% sur fond de propos de BofA : tout en maintenant une opinion 'neutre', le bureau d'études a abaissé son objectif de cours de 245 à 220 dollars, en raison des incertitudes entourant la remise en service du 787 Dreamliner.



Pfizer a par contre gagné 2,6%, avec l'activation par la Commission européenne d'une première option d'achat de plus de 200 millions de doses supplémentaires du Comirnaty, son vaccin Covid-19, avec une livraison prévue à compter du deuxième trimestre 2022.