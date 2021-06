Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : début de semaine hésitant en vue Cercle Finance • 07/06/2021 à 14:56









(CercleFinance.com) - Les futures sur les principaux indices actions américains augurent d'une ouverture assez hésitante (+0,1% sur le S&P500, stabilité pour le Nasdaq-100), alors qu'il faudra attendre jeudi prochain pour prendre connaissance de l'inflation, indicateur phare de la semaine. Aucune donnée majeure n'est prévue ce lundi, mais le reste de la semaine verra paraitre notamment la balance commerciale d'avril, l'indice de confiance du consommateur de l'Université du Michigan et surtout les chiffres de l'inflation pour le mois de mai. 'La bonne nouvelle est que les 'effets de base' vont commencer à s'atténuer sur ce mois, militant pour un tassement progressif de la variation des prix sur un an', souligne à ce sujet un analyste d'Aurel BGC. 'Mais les regards se porteront sur la dynamique des prix sur le mois, après une brutale hausse en mai. Il faudra naturellement distinguer les 'prix Covid-19', comme le coût des locations de voiture, du 'noyau dur' des prix, moins volatile', poursuit-il. Dans l'actualité des valeurs, Moderna annonce avoir soumis, pour son vaccin contre la Covid-19 chez les adolescents, une demande d'approbation conditionnelle de mise sur le marché dans l'Union européenne et une demande d'autorisation au Canada. La société de biotechnologies s'est en outre associée à Medison Pharma pour commercialiser son vaccin en Europe centrale et orientale ainsi qu'en Israël, zone couvrant 20 marchés et plus de 175 millions de personnes.

