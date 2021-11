Wall Street : début de semaine hésitant

(CercleFinance.com) - Après environ une heure et demie d'échanges, les indices actions new-yorkais se montrent hésitants (+0,1% sur le Dow Jones et le Nasdaq, -0,1% sur le S&P500), sur fond de données illustrant les difficultés du secteur manufacturier américain.

L'indice PMI manufacturier d'IHS Markit s'est établi à 58,4 en données définitives pour le mois d'octobre, contre une estimation flash de 59,2, et après 60,7 en septembre. De même, l'indice ISM manufacturier est passé de 61,1 en septembre à 60,8 le mois dernier.

La baisse d'un mois sur l'autre traduit un ralentissement de l'expansion du secteur, IHS Markit précisant que la croissance de la production a été grevée par des pénuries matérielles alors que l'expansion des nouvelles commandes est restée vigoureuse.

Cette semaine, restent prévus les indices PMI et ISM des services, ainsi que le rapport sur l'emploi américain pour octobre, des trimestriels comme ceux de Dupont, Pfizer, Amgen et Qualcomm, et surtout la réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC).

'Le FOMC devrait annoncer la réduction progressive de ses achats d'actifs. Nous nous attendons à ce que le président de la Fed adopte une stratégie de communication équilibrée en réaffirmant une 'forward guidance' 'dovish' sur les taux', estime La Française AM.

Dans l'actualité des valeurs, Moderna lâche 5%, la FDA des Etats-Unis ayant indiqué avoir besoin de plus de temps pour terminer son évaluation de la demande d'autorisation d'utilisation d'urgence de son vaccin Covid chez les adolescents de 12 à 17 ans.

Coca-Cola (-1%) a indiqué avoir acquis, moyennant 5,6 milliards de dollars, les 85% qu'il ne détenait pas encore dans le capital de Bodyarmor, une gamme de boissons de performance sportive qui présentent un potentiel important de croissance à long terme.

Loews Corp (+1%) a publié un BPA en hausse de 70% à 0,85 dollar au titre du troisième trimestre 2021, hausse à laquelle ont contribué toutes ses grandes filiales CNA Financial Corporation, Boardwalk Pipelines et Loews Hotels & Co.