Wall Street : début de semaine en ordre dispersé

(CercleFinance.com) - Les indices de la Bourse de New York ont terminé la séance de lundi en ordre dispersé : le Dow Jones s'est replié de 0,3% à environ 27.845 points, tandis que le Nasdaq Composite a progressé de 1% à près de 11.130 points. Portée par de bons chiffres économiques, Wall Street a connu un net mouvement de hausse depuis le début du mois d'août, une dynamique qui a surtout profité aux valeurs industrielles, financières et énergétiques, au détriment du secteur de la technologie. Les analystes de Goldman Sachs faisaient remarquer que les regards des investisseurs se tournent désormais vers l'exercice 2021, pour lequel ils attendent un rebond de l'activité de plus de 6%. Le bureau d'études relevait en conséquence son objectif de fin d'année pour l'indice S&P 500 à 3600 points, ce qui correspond à une hausse annuelle de 7%, contre un précédent objectif établi à 3000 points. Publié dans la matinée, l'indice d'activité manufacturière 'Empire State' de la Fed de New York a chuté à seulement +3,7 en août, après +17,2 en juillet, alors que le consensus n'anticipait pour sa part un indice qu'en léger repli vers +15. Dans l'actualité des valeurs, Tesla a bondi de plus de 11%, porté par un relèvement d'objectif de cours de 1.800 à 1.900 dollars chez Wedbush, le broker - tout en restant 'neutre' sur la valeur - évoquant une demande pour l'instant 'solide' au troisième trimestre.

