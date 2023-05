Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: début de semaine en douceur, les 'tech' pèsent information fournie par Cercle Finance • 08/05/2023 à 17:17









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a débuté en baisse lundi, pénalisée notamment par un repli des valeurs technologiques victimes d'un mouvement de prises de bénéfices après leurs gains des dernières semaines.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,2% à 33.609,9 points, tandis que le Nasdaq Composite se replie de 0,2% à 12.206,5 points.



Le compartiment des hautes technologies, en baisse de 0,5%, est le principal contributeur au repli des marchés alors que le Nasdaq avait été le seul indice de Wall Street à finir la semaine écoulée dans le vert (+0,1%).



Parmi les poids lourds du secteur, Microsoft, Intel et Apple - dont les résultats trimestriels avaient tous été bien accueillis - cèdent respectivement 1%, 0,8% et 0,2%.



'Le grand enseignement de la saison des résultats, c'est que les 'Big Tech' se portent bien', souligne Dan Ives, l'analyste vedette de Wedbush Securities.



Malgré les doutes qui continuent d'entourer la valorisation élevée du secteur, le professionnel pense que le secteur pourrait encore progresser de 10% à 12% supplémentaires d'ici à la fin de l'année.



Les valeurs technologiques, particulièrement sensibles à l'évolution des taux d'intérêt, pâtissent par ailleurs de la remontée des rendements obligataires.



Le rendement des Treasuries à dix ans est revenu ce matin au-dessus de 3,50%, un niveau qu'il avait plus atteint depuis le début du mois, ce qui rend l'investissement dans les bons du Trésor américains plus intéressants.



A noter que le pétrole poursuit son récent redressement, avec un baril de brut léger américain (WTI) en hausse de 2% à près de 73 dollars dans le sillage des chiffres de l'emploi de vendredi, qui ont éloigné le spectre d'une prochaine récession.





