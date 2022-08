Wall Street: début de semaine du bon pied information fournie par Cercle Finance • 16/08/2022 à 07:25

(CercleFinance.com) - Wall Street a commencé la semaine du bon pied, en dépit d'une chute des cours du pétrole et de données décevantes en provenance de Chine. Le Dow Jones a gagné un peu plus de 0,4% à 33912 points, tandis que le Nasdaq Composite a pris 0,6% à 13128 points.



L'or noir a piqué du nez, le baril de WTI ayant ainsi lâché 3,5% à 88,9 dollars, après l'annonce d'indicateurs économiques décevants en Chine, qui laissaient entrevoir une dégradation potentielle de la demande mondiale d'hydrocarbures.



'Les ventes au détail, les investissements et la production industrielle de la Chine sont tous ressortis en deçà des estimations en juillet, tandis que la banque centrale du pays a réduit de manière inattendue ses taux directeurs', rappelle Wells Fargo.



Autre donnée inquiétante, l'indice 'Empire State' de l'activité manufacturière dans la région de New York a plongé de 42 points pour s'établir à -31,3 ce mois-ci, alors que les économistes l'attendaient certes en repli, mais toujours en zone positive.



Dans le sillage des cours du pétrole, les titres des majors Chevron (-1,9%) et ExxonMobil (- 1,8%) ont nettement perdu du terrain, et plus encore ceux des groupes de services parapétroliers Schlumberger (-3,7%) et Halliburton (-3,6%).



Moderna a par contre gagné 3,3%, après l'octroi par la MHRA du Royaume Uni d'une autorisation conditionnelle pour son vaccin Spikevax Bivalent Original/Omicron comme dose de rappel pour prévenir la Covid-19 chez les personnes de 18 ans et plus.



Snap s'est adjugé 5,3% après que la version payante de son application Snapchat+ a franchi le cap du million d'abonnés payants moins de six semaines après son lancement. Le titre accuse néanmoins encore une baisse de près de 70% depuis le début de l'année.