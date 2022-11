Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: début de semaine dans une relative prudence information fournie par Cercle Finance • 22/11/2022 à 07:08









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York s'est inscrite en baisse lundi au début d'une semaine qui s'annonce calme, aucun indicateur américain majeur n'ayant été à l'agenda du jour. Le Dow Jones a cédé 0,1% à 33700 points, tandis que le Nasdaq Composite a reculé de 1,1% à 11025 points.



La semaine sera écourtée par la fête de Thanksgiving qui verra Wall Street fermer ses portes jeudi pour ne rouvrir que pour une demi-séance le lendemain, à l'occasion de la journée promotionnelle du 'Black Friday'.



Les investisseurs savent que cette période de l'année est traditionnellement marquée par des volumes d'échanges réduits et par des positionnements limités, les professionnels évitant d'accroître leur exposition au risque avant de partir en congés.



En attendant, les intervenants de marché ont réagi défavorablement à la dégradation de la situation sanitaire en Chine, avec un quadruplement des cas de Covid-19 recensés en deux semaines, qui faisait craindre un nouveau coup de frein à l'économie mondiale.



Aux Etats-Unis, les statistiques se concentreront mercredi avec par exemple, outre l'indice PMI flash, les commandes de biens durables et les ventes de logements neuf d'octobre, ainsi que les minutes de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Fed.



'Etant données les différences de discours entre Jerome Powell et les autres membres ou encore par rapport au compte-rendu publié à l'issue de la réunion, les investisseurs seront particulièrement attentifs à ces minutes', prévenait-on chez IG.



Côté valeurs, seul Disney s'est distinguée véritablement (+6,3%) après l'annonce dimanche du retour en tant que directeur général de Robert Iger, en remplacement de Bob Chapek après seulement deux ans à la tête du groupe de médias et de divertissement.



Merck a gagné 1,3%, suite à un accord définitif pour l'acquisition d'Imago BioSciences, société biopharmaceutique spécialisée dans les maladies de la moelle osseuse, pour une valeur totale de l'ordre de 1,35 milliard de dollars.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.