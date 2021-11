Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : début de semaine dans le soulagement information fournie par Cercle Finance • 30/11/2021 à 07:42









(CercleFinance.com) - Après le vent de panique que le nouveau variant de la Covid-19 a fait souffler en fin de semaine dernière, Wall Street a repris ses esprits ce lundi : le Dow Jones a gagné 0,7% à 35136 points, tandis que le Nasdaq s'est adjugé 1,9% à 15783 points. Le mouvement massif de ventes de vendredi a même contribué à une chasse aux bonnes affaires qui a surtout bénéficié au compartiment technologique, avec des valeurs comme Tesla (+5,1%) et Qualcomm (+4,5%) tout particulièrement recherchées. 'Les investisseurs ont reconsidéré l'ampleur des risques sur le marché associés à la dernière vague de la pandémie, Joe Biden ayant affirmé que les confinements ne seraient pas justifiés aux États-Unis cet hiver', expliquait Wells Fargo. En outre, les analystes de Goldman Sachs estimaient que l'inquiétude entourant les implications du variant 'Omicron' et la volatilité régnant sur les places financières pourraient conduire la Fed à repousser le durcissement de sa politique. Du côté des valeurs, Moderna s'est envolé de 11,8%, le laboratoire de biotechnologies ayant affirmé que son vaccin contre la Covid pourrait être efficace contre le nouveau variant dès le début de l'année prochaine. Twitter a reculé de 2,7% après l'officialisation du départ de son fondateur et directeur général Jack Dorsey, qui a cédé immédiatement les rênes de l'entreprise de micro-blogging au directeur technologique Parag Agrawal. Walmart a perdu 1,6% à la suite de l'annonce du départ programmé de son directeur financier, Brett Biggs, qui quittera le groupe début 2023, après 22 ans passés au sein du numéro un mondial de la grande distribution.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.