Wall Street: début de semaine dans la confiance information fournie par Cercle Finance • 11/07/2023 à 07:12

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a commencé dans une certaine confiance une semaine qui verra notamment le début de la saison des résultats : le Dow Jones a pris plus de 0,6% à 33944 points ce lundi, tandis que le Nasdaq Composite a gagné près de 0,2% à 13685 points.



Sur le front des statistiques, la semaine sera dominée par plusieurs indicateurs d'inflation aux Etats-Unis pour le mois de juin, à commencer par l'indice des prix à la consommation ce mercredi, puis ceux à la production et à l'importation.



Ces chiffres devraient d'autant plus retenir l'attention que le rapport sur l'emploi de vendredi dernier, marqué par une hausse toujours ferme des salaires, a conforté l'hypothèse d'un nouveau tour de vis monétaire de la Fed en fin de mois.



Seule donnée de ce lundi, et sans impact sur les marchés, les stocks des grossistes américains ont stagné en mai par rapport à avril, alors que leurs ventes se sont tassées de 0,2%, entrainant donc un léger ralentissement du rythme d'écoulement des stocks.



La semaine qui commence verra aussi le coup d'envoi de la saison des trimestriels aux Etats-Unis, avec en particulier les publications de grands établissements financiers comme JP Morgan Chase et Citigroup, attendues vendredi.



'Le consensus s'attend à une baisse de 9% sur un an des bénéfices par action du S&P-500, en raison d'une croissance stable des ventes et d'une compression des marges, des informations qui risquent de faire bouger les marchés', prévenait Kiplink.



En attendant, Johnson & Johnson a grappillé 0,2% alors que sa filiale Janssen a conclu un accord de licence globale avec la société française Nanobiotix pour son NBTXR3, actuellement évalué pour différentes indications de tumeurs solides.



Tesla a perdu 1,8% malgré un relèvement d'objectif de cours chez Jefferies de 185 à 265 dollars, le broker ayant néanmoins maintenu sa recommandation 'conserver' sur le titre du constructeur de voitures électriques.