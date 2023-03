Wall Street: début de semaine aidé par les banques centrales information fournie par Cercle Finance • 21/03/2023 à 07:43

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a entamé la semaine du bon pied, soutenue par une action coordonnée des grandes banques centrales : le Dow Jones s'est adjugé 1,2% à 32245 points et le Nasdaq Composite a avancé de 0,4% à 11676 points.



En dépit des incertitudes entourant le bien-fondé du mariage entre UBS et Credit Suisse, les marchés semblaient plutôt rassurés par l'action coordonnée des grandes banques centrales mondiales, qui ont uni leurs forces pour saturer le système financier en liquidités.



Cette action concertée entre la Banque d'Angleterre, la Banque du Canada, la BCE, la Banque du Japon, la Banque nationale suisse et la Réserve fédérale avait pour but d'améliorer l'approvisionnement en dollars par des accords de 'swap'.



'Les tensions financières pourraient tempérer la demande et faire une partie du travail qui, autrement, aurait été réalisé par une politique monétaire restrictive', indiquait par ailleurs Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne.



Une façon de confirmer que les hausses de taux pourraient bientôt être terminées, et de quoi permettre ainsi aux acteurs du marché de souffler un peu à l'issue d'une séquence boursière très volatile, même si les incertitudes restent toutefois présentes.



'Les événements des dix derniers jours signifient que les pays développés connaîtront une croissance plus faible et potentiellement une inflation plus modérée', prédisait Elisa Belgacem, responsable de recherche chez Generali Insurance AM.



L'attention restera concentrée sur les banques centrales cette semaine, avec en particulier la réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) qui se tiendra sur deux jours et dont l'issue reste encore assez incertaine.



Selon le baromètre 'FedWatch' de CME Group, les investisseurs estiment à près de 27% la probabilité d'un statu quo de la banque centrale américaine, tandis que les 73% restants tablent sur un relèvement de taux limité de 0,25 point de pourcentage.



Dans l'actualité des valeurs, les opérateurs ont délaissé Amazon (-1,2%) après l'annonce par le groupe de commerce en ligne de la suppression de 9.000 postes supplémentaires, et surtout le distributeur d'articles de sport Foot Locker (-5,7%) après ses trimestriels.