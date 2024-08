Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: début de séance vigoureux en vue information fournie par Cercle Finance • 08/08/2024 à 15:02









(CercleFinance.com) - Les futures sur le S&P500 (+0,8%) et le Nasdaq-100 (+1%) augurent d'une ouverture vigoureuse ce jeudi à Wall Street, alors que les investisseurs semblent privilégier l'hypothèse d'une correction seulement provisoire des marchés actions.



'La correction en cours a pu être amplifiée par la faible liquidité saisonnière du marché, laissant présager un rebond à court terme', reconnait SwissLife Asset Managers dans ses perspectives économiques et financières pour août 2024.



'Les fondamentaux restent toutefois faibles, les mouvements n'ayant pas suffi à corriger la forte valorisation des actions et du crédit', prévient cependant le gestionnaire d'actifs suisse, qui s'attend donc à une volatilité persistante sur les marchés financiers.



Nouvelle plutôt rassurante sur le front de l'emploi, le Département du Travail a enregistré 233.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine dernière, un chiffre en baisse de 17.000 par rapport à la semaine précédente.



Sur le plan des valeurs, Eli Lilly est attendu en forte hausse grâce à un relèvement par le laboratoire pharmaceutique, de ses fourchettes-cibles annuelles de BPA et de revenus, à l'occasion d'une publication trimestrielle de bonne facture.



A l'inverse, Warner Bros Discovery devrait dévisser au lendemain de la publication par le groupe de médias et de divertissement, d'une perte nette de près de 10 milliards de dollars au deuxième trimestre, sur une importante dépréciation de goodwill.





