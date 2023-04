Wall Street: début de séance terne malgré les banques information fournie par Cercle Finance • 14/04/2023 à 15:16

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir sur une note relativement terne vendredi, les bons résultats des banques n'incitant pas les investisseurs à pousser les marchés plus haut après leur récent rebond.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur le Dow Jones évolue autour de l'équilibre, tandis celui sur le Nasdaq cède 0,7%, annonçant une ouverture sans grand changement.



Les grandes banques américaines, qui ont donné ce matin le coup d'envoi de la saison des résultats, ont toutes rassuré quant à leur capacité à générer des bénéfices malgré les multiples sources d'inquiétudes du moment.



Le titre JPMorgan est ainsi attendu en hausse de 5% suite à la publication par la première banque américaine d'un bénéfice de premier trimestre très largement supérieur aux prévisions.



Citigroup devrait également débuter la séance en hausse après avoir fait état d'une hausse de 8% de son bénéfice net, une performance supérieure aux attentes, grâce notamment au dynamisme de ses activités de banque privée.



Wells Fargo prend plus de 2% en préouverture après avoir publié un bénéfice meilleur que prévu au premier trimestre, sous l'effet d'une nette réduction de ses dépenses.



Le relèvement continu et progressif des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale est censé gonfler les bénéfices des banques américaines, mais il risque aussi de placer les établissements les plus fragiles en mauvaise posture, comme l'a illustré la récente faillite de SVB.



Les marchés d'actions américains pourraient néanmoins être pénalisés par un mouvement de prises de bénéfices susceptible de s'abattre sur le secteur des valeurs technologiques.



Le Nasdaq Composite, à forte pondération technologique, a rebondi de près de 6,5% sur le mois écoulé, ce qui porte ses gains depuis le début de l'année à plus de 16%, soit l'une des meilleures performances indicielles au niveau mondial.



Côté statistiques, les investisseurs ont appris avant l'ouverture que les prix à l'importation américains avaient subi en mars leur baisse la plus marquée en près de cinq mois (-0,6%) du fait du repli continu du pétrole.



Cette évolution confirme la tendance récente au ralentissement de l'inflation, déjà observée dans de nombreuses statistiques parues cette semaine.



Les ventes de détail ont quant à elles diminué davantage que prévu par les économistes en mars, chutant de 1% en rythme séquentiel après un repli de 0,2% le mois précédent.



Ces deux statistiques n'ont eu que peu d'effet sur la tendance et il est peu probable que les indicateurs prévus dans l'après-midi (stocks des entreprises, moral des consommateurs) aient beaucoup plus d'impact.