Wall Street : début de séance sur une note mitigée

(CercleFinance.com) - Wall Street a ouvert sur une note mitigée mercredi, en l'absence de nouveaux facteurs d'impulsion après le coup de pouce apporté par les discours en faveur d'un prochain redémarrage de l'économie. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones - qui reste sur deux séances de hausse - se replie de 0,1% à 23.856,8 points, tandis que le Nasdaq Composite parvient encore à afficher un gain de 0,6% à 8862 points. L'enquête mensuelle d'ADP - qui a dévoilé dans la matinée un chiffre jamais vu de 20,2 millions destructions de postes dans le secteur privé au mois d'avril - semble avoir eu progressivement raison des acheteurs. Il apparaît, dans le détail, que six millions d'emplois ont été perdus dans les entreprises de moins de 50 salariés, 5,3 millions dans les entreprises de 50 à 499 salariés et 8,9 millions dans les grandes entreprises. 'Le chômage touche près d'un quart de la population active actuellement, surtout concentré sur la population peu diplômée', précise La Financière de l'Echiquier 'Mais ce nombre pourrait refluer significativement dès le début du déconfinement', assure le gestionnaire d'actifs. Les investisseurs préfèrent toutefois rester prudents, d'autant plus qu'ils prendront connaissance, demain, des chiffres des inscriptions hebdomadaires au chômage puis, vendredi, de la publication du rapport mensuel du Département du Travail aux Etats-Unis. Ces documents leur apporteront de nouvelles indications au sujet de l'état du marché du travail aux Etats-Unis et sur la santé de l'économie américaine. Parmi les rares satisfactions du jour, GM s'envole de 6% après avoir dévoilé des résultats trimestriels meilleurs que prévu et évoqué une reprise de la production dans ses usines nord-américaines à compter du 18 mai. Disney prend lui aussi le chemin de la hausse (+3,5%) malgré des résultats trimestriels inférieurs aux attentes, l'épidémie de coronavirus ayant pénalisé à hauteur d'un milliard de dollars son bénéfice opérationnel.

