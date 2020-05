Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : début de séance sur les chapeaux de roues Cercle Finance • 26/05/2020 à 16:25









(CercleFinance.com) - Les principaux indices de Wall Street débutent la séance sur les chapeaux de roues (+1,8% sur le S&P500 +2,3% sur le Dow Jones et +1,4% sur le Nasdaq), après un week-end de trois jours en raison de Memorial Day. 'Les tensions diplomatiques entre les Etats-Unis et la Chine devraient être encore une source d'inquiétude durant cette semaine écourtée sur les marchés américains', prévenait-on toutefois lundi chez Aurel BGC. Les prochains jours seront aussi marqués, sur le front des statistiques, par une nouvelle estimation de la croissance du PIB des Etats-Unis au premier trimestre, les commandes de biens durables, puis les revenus et dépenses des ménages pour avril. En attendant, les opérateurs ont pris connaissance des ventes de logements neufs pour le mois d'avril, ainsi que de l'indice de confiance du consommateur américain du Conference Board. Le Département du Commerce fait état ce mardi de 623.000 ventes de logements neufs en rythme annualisé aux États-Unis au titre du mois d'avril, un nombre en légère hausse, de +0,6% par rapport au mois précédent. Le consensus anticipait pourtant une baisse de cet indicateur, vers 490.000. L'indice de confiance des consommateurs américains, calculé par le Conference Board, s'est inscrit en hausse ce mois-ci, à 86,6 contre 85,7 en avril, alors que les économistes l'anticipaient en hausse un peu plus marquée vers 88. Dans l'actualité des valeurs, Merck fait part de l'acquisition de Themis ainsi que de la signature de deux accords de collaboration avec IAVI et Ridgeback Biotherapeutics, annonces dans le cadre de ses efforts dans la lutte contre le Covid-19. Merck & Co fait part également d'un accord avec IAVI, un organisme scientifique à but non lucratif, en vue de développer un vaccin expérimental contre le SARS-CoV-2, qui pourrait être utilisé dans la prévention du Covid-19. Le distributeur d'équipements automobiles Autozone affiche un BPA en diminution de 10% à 14,39 dollars au titre de son troisième trimestre 2019-20, ses ventes ayant été lourdement pénalisées par la pandémie. Sanofi a annoncé son intention de céder sa participation au capital de Regeneron par voie d'offre publique et de rachat d'actions par Regeneron, précisant toutefois que ces opérations n'auront aucun impact sur leur collaboration en cours. Le titre Lyra Therapeutics avance ce mardi de +4%, poussé par l'analyste Jefferies qui annonce en initier la couverture avec une recommandation 'Achat'. Jefferies fixe ainsi son objectif de cours à 24 dollars.

