Wall Street: début de séance positif grâce aux puces information fournie par Cercle Finance • 29/03/2023 à 17:17

(CercleFinance.com) - Après son léger repli de la veille, la Bourse de New York reprend le chemin de la hausse mercredi, portée notamment par les fabricants de semi-conducteurs suite aux prévisions encourageantes de Micron.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,5% à 32.553 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 1% à 11.833,8 points.



La performance la plus spectaculaire du jour revient au fabricant de puces Micron Technology, dont le cours bondit de plus de 5% après des résultats sans éclat, mais des perspectives jugées plus prometteuses.



Comme prévu, le repli des prix des mémoires DRAM et NAND a pénalisé les performances du groupe au dernier trimestre, mais Micron a déclaré prévoir un retour à la croissance avec la normalisation des stocks de ses clients.



'Cela laisse penser que les fondamentaux du secteur ne sont pas loin de toucher un point bas', souligne un analyste.



Dans son sillage, Intel s'adjuge plus de 3% et figure parmi les principaux catalyseurs du Dow Jones, tandis que le SOXX, l'indice du secteur des semi-conducteurs, gagne 1,7%.



En Europe, Infineon a également relevé ses prévisions en raison d'une dynamique commerciale résiliente dans ses principaux segments d'activité que sont l'automobile et l'industrie.



D'un point de vue sectoriel, tous les indices S&P s'inscrivent dans le vert, avec des gains particulièrement notables pour la technologie et l'énergie, qui poursuit son rebond grâce à la remontée des cours du pétrole.



Le brut léger américain (WTI) progresse de 0,9% à 73,8 dollars le baril, porté par des signes de baisse de la production aux Etats-Unis sur fond de repli des stocks hebdomadaires de pétrole brut la semaine dernière.



Le retour de l'appétit pour les actifs risqués favorise la hausse des rendements des bons du Trésor: celui des titres à dix ans affiche une hausse symbolique de 0,4 point de base à 3,5680%.