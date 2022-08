Wall Street: début de séance mitigé, la consommation brille information fournie par Cercle Finance • 16/08/2022 à 17:17

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue en ordre dispersé mardi matin, au gré des indicateurs et des résultats d'entreprises, même si le segment de la consommation est dopé par les performances de deux géants du secteur.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,2% à 33.987,5 points, tandis que le Nasdaq recule de 0,8% à 13.026 points.



Sur le plan sectoriel, le compartiment de la consommation profite à plein des performances trimestrielles de Walmart et de Home Depot en s'adjugeant plus de 1%, soit la meilleure performance sectorielle du jour.



Depuis le début de l'année, le secteur a progressé de plus de 5%, là où le S&P 500 accuse un repli de l'ordre de 10%.



Avec un gain de 5,7%, Walmart prend la tête du Dow Jones à la faveur de ses résultats meilleurs qu'attendu et du relèvement de ses objectifs annuels, qui fait suite à deux sévères avertissements au cour des derniers mois.



Deuxième plus forte progression du Dow, Home Depot lui emboîte le pas en grimpant de 4% dans le sillage de la parution de ses comptes trimestriels, jugés 'solides' par les analystes, et du maintien de ses objectifs annuels.



Dans un contexte d'incertitudes concernant la croissance économique, les indicateurs publiés dans le courant de la matinée n'ont, en revanche, pas aidé à en savoir beaucoup plus sur la santé de l'activité.



Les investisseurs ont appris une heure avant l'ouverture que les mises en chantier de logements avaient chuté de 9,6% le mois dernier aux Etats-Unis, un niveau nettement inférieur au consensus.



Le nombre de permis de construire de logements américains, censé préfigurer les mises en chantier futures, s'est quant à lui tassé de 1,3%.



Ces chiffres laissent penser que le marché de l'immobilier subit un sérieux retournement, le resserrement de la politique monétaire et la hausse des taux longs qui en résulte impactant le coût des crédits immobiliers.



Elément plus encourageant, le secteur manufacturier semble bien mieux tenir le coup.



Après une stagnation en juin, la production industrielle américaine a en effet augmenté de 0,6% le mois dernier, selon la Réserve fédérale, là où les analystes n'anticipaient qu'un rebond de l'ordre de 0,2%.