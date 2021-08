Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : début de séance hésitant en perspective information fournie par Cercle Finance • 18/08/2021 à 15:00









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir sur une note hésitante, au vu de futures en repli de 0,1% pour le S&P500 et stables pour le Nasdaq-100, au lendemain d'une séance toujours affectée par l'angoisse à propos de la pandémie et de ses conséquences économiques. 'Le S&P500 est retombé par rapport à son plus haut historique de la veille, les cycliques menant les baisses dans le cadre d'un large mouvement d'aversion au risque', rappelle Deutsche Bank, qui note cependant des clôtures plus positives en Asie cette nuit. Sur le front des statistiques, le rapport sur la construction résidentielle de ce jour se montre contrasté, avec une chute de 7% des mises en chantier de logements le mois dernier aux Etats-Unis, mais une progression de 2,6% des permis de construire. Dans l'actualité des valeurs, le groupe de distribution à bas prix Target indique que son conseil d'administration a autorisé un nouveau programme de rachats d'actions pour 15 milliards de dollars, à l'occasion de la publication de ses trimestriels. La chaine de magasins de bricolage Lowe's Companies annonce relever ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice en cours, tablant désormais sur une marge opérationnelle de 12,2%, pour des revenus de l'ordre de 92 milliards de dollars. Le fabricant de semi-conducteurs Analog Devices publie au titre de son troisième trimestre 2020-21 un BPA ajusté en hausse de 26% à 1,72 dollar, pour des revenus en croissance de 21% à 1,76 milliard de dollars.

