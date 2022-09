Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: début de mois en ordre dispersé information fournie par Cercle Finance • 02/09/2022 à 07:08









(CercleFinance.com) - Après la parution d'indicateurs manufacturiers, les indices actions de Wall Street ont commencé le mois de septembre en ordre dispersé : le Dow Jones a gagné près de 0,5% à 31656 points, mais le Nasdaq Composite a cédé un peu moins de 0,3% à 11785 points.



La croissance dans le secteur manufacturier américain s'est maintenue en août au même rythme qu'en juillet, d'après l'indice ISM qui est resté à 52,8 le mois dernier alors que les économistes l'attendaient en légère baisse.



Publié un peu auparavant, l'indice PMI manufacturier de S&P Global est lui retombé à 51,3 en août -son plus bas niveau depuis juillet 2020- contre 52,2 le mois précédent, toujours bien ancré en zone de croissance au-dessus des 50 points.



Ces deux indicateurs, plutôt positifs pour l'économie américaine, ont toutefois accentué les anticipations d'une amplification des hausses de taux par la Fed, et donc les tensions sur le compartiment obligataire, source d'inquiétudes grandissantes.



Ainsi, après la publication de ces statistiques, les intervenants de marché estiment désormais à 72% la probabilité d'une hausse de taux de 75 points de base ce mois-ci, selon le baromètre FedWatch du CME Group.



Sur le marché des taux, le rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans a terminé la séance en progression de huit points de base à 3,26%, tandis que celui à deux ans a atteint un nouveau sommet de 14 ans, à 3,51%.



Dans l'actualité des valeurs, Pfizer (+3,1%) et Moderna (+5%) ont profité à plein de l'avis positif rendu par l'Agence européenne des médicaments (EMA) sur leurs vaccins respectifs de rappel Covid-19 adaptés à la variante, Comirnaty et Spikevax.



Les opérateurs ont délaissé la publication trimestrielle du groupe agroalimentaire Campbell Soup (-2%), mais accueillis plus favorablement celle de la chaine de magasins-entrepôts Costco Wholesale (+1,3%).





