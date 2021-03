Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : début de journée dans le désordre Cercle Finance • 05/03/2021 à 16:51









(CercleFinance.com) - Wall Street évolue en ordre dispersé vendredi matin, le compartiment traditionnel bénéficiant des bons chiffres de l'emploi publiés dans la matinée tandis que le Nasdaq recule, pénalisé par une rotation sectorielle qui affecte toujours les valeurs de la technologie. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones gagne 0,1% à 31.043 points tandis que le Standard & Poor's 500, plus large, grignote 0,1% à 3772 points alors que le Nasdaq Composite cède 1,3% à 12.551,1 points. La statistique de l'emploi publiée ce matin a montré que l'économie américaine avait créé plus de postes que prévu en février et que le chômage avait poursuivi son repli. D'après le Département du Travail, l'économie américaine a généré 379.000 emplois non agricoles le mois dernier, tandis que le taux de chômage a diminué de 0,1 point à 6,2%. A titre de comparaison, le consensus attendait autour de 200.000 créations de postes. La nouvelle fait monter le dollar, mais fait également progresser les taux, les investisseurs se disant que la statistique pourrait traduire un début de surchauffe de l'économie, lui-même annonciateur d'une remontée de l'inflation. Conséquence, les rendements obligataires américains s'enflamment de nouveau et l'emprunt de référence à 10 ans reste bien au-dessus du seuil psychologique de 1,50%. Les actions en subissent le contrecoup car les investisseurs redoutent que l'économie américaine pâtisse de ces mouvements de taux dans un contexte d'endettement élevé des entreprises. Les valeurs technologiques américaines, qui affichent des multiples de valorisation très tendus, font en particulier les frais de ces inquiétudes et restent particulièrement chahutées. Après des pertes de 4,9% sur la semaine écoulée, le Nasdaq se dirige vers une baisse de 4,5% cette semaine. En tête du Dow Jones, Cisco gagne plus de 2% alors que les analystes de J.P. Morgan ont relevé leur recommandation sur la valeur en raison de perspectives de croissance jugées plus encourageantes. Du côté du marché pétrolier, le brut léger américain bondit de presque 3% à 65,6 dollars ce qui soutient les valeurs liées à l'énergie telles qu'ExxonMobil (+2%) ou Chevron (+2,6%).

