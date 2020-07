Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : début de journée dans le désordre Cercle Finance • 07/07/2020 à 16:41









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue en ordre dispersé mardi matin, les investisseurs marquant une pause après la récente séquence haussière qui a porté les indices à des plus hauts d'un mois. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones recule de 0,6% à 26.135 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,4% à 10.479,1 points. 'Le moral du marché est mis à rude épreuve par la remontée des cas de Covid-19 dans certaines poches des Etats-Unis, mais aussi par une série de projections économiques moroses', expliquent les analystes de Wells Fargo. Pour mémoire, Goldman Sachs a annoncé hier avoir dégradé ses prévisions sur l'économie américaine, qu'il voit désormais se contracter de 4,6% cette année contre une précédente estimation établie à -4,2%. Bruxelles a averti de son côté ce mardi que la pandémie de coronavirus plongerait l'économie de l'Union européenne dans une récession 'profonde' en 2020, avec une incidence sur l'activité plus importante que prévu. Selon les dernière prévisions de la Commission, l'économie de la zone euro devrait ainsi enregistrer une contraction de 8,7% cette année. Les poids lourds de la haute technologie semblent, eux, demeurer insensibles à ce tableau économique maussade et continuent de flotter en apesanteur, ce qui profite très largement au Nasdaq. Netflix (+0,9%) signe ainsi de nouveaux records en Bourse alors que les analystes de Credit Suisse ont relevé leur objectif de cours sur la valeur, prévoyant de bonnes surprises lors des résultats de deuxième trimestre. Tesla progresse de son côté de 0,5% alors que Morgan Stanley estime que l'action pourrait valoir jusqu'à 2070 dollars en cas de scénario favorable ('bull case') sur la demande de voitures électriques du groupe. Amazon consolide mollement (0,1%), mais se maintient au-dessus de la barre des 1.500 milliards de capitalisation boursière que le géant de Seattle avait réussi à franchir hier.

