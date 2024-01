Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: début d'année dans le rouge après le PMI information fournie par Cercle Finance • 02/01/2024 à 17:27









(CercleFinance.com) - Le S&P500 (-0,7%) et le Nasdaq (-1,7%) débutent l'année 2024 dans le rouge à Wall Street, au terme d'une longue série de semaines haussières pour les grands indices actions américains. L'indice Dow Jones est en revanche pour l'instant stable.



Les espoirs de baisses de taux par la Réserve Fédérale cette année ont en effet permis de finir 2023 sur des bilans annuels solides, avec des gains de l'ordre de 14% pour le Dow Jones, de 24% pour le S&P500 et de 43% pour le Nasdaq Composite.



S'interrogeant sur les perspectives pour les actions américaines en 2024, BNY Mellon IM prévenait la semaine dernière, que 's'il est possible d'obtenir une bonne année de rendement, il faut bien reconnaître que le niveau d'incertitude reste élevé'.



Selon lui, les risques qui pèsent sur les actions américaines ont certes reculé grâce au ralentissement de l'inflation, mais il est 'difficile de justifier les valorisations élevées et les perspectives de bénéfices solides dans le contexte macroéconomique actuel'.



Cette première semaine de 2024 verra paraitre des statistiques, telles que les indices PMI (dont celui du secteur manufacturier ce mardi) et le rapport sur l'emploi pour décembre, ainsi que quelques publications trimestrielles d'entreprises comme celle de Walgreens.



Le secteur manufacturier des Etats-Unis a vu la contraction de son activité s'accélérer en décembre, à en croire S&P Global dont l'indice PMI du secteur ressort à 47,9 en définitive pour le mois écoulé, contre 48,2 en estimation flash et après 49,4 pour novembre.



Du coté des valeurs, Bristol Myers Squibb a annoncé que l'agence européenne des médicaments a validé sa demande d'autorisation de mise sur le marché pour son répotrectinib dans des formes de cancer du poumon non à petites cellules et de tumeurs solides.



Boeing a fait savoir vendredi que son appareil spatial autonome X-37B avait été lancé la veille à bord d'une fusée SpaceX Falcon Heavy, marquant le début de sa septième mission.



Tesla annonce avoir produit 497 989 véhicules et en avoir livré 484 507 au 4e trimestre 2023. Sur l'ensemble de l'exercice, le constructeur annonce avoir produit 1,84 million de véhicules pour 1,80 million de livraisons, des chiffres en hausse de 35% et 38% respectivement par rapport au précédent exercice.





