Wall Street : de retour à proximité des sommets

(CercleFinance.com) - Wall Street poursuit sa progression mardi en début de séance, les investisseurs reléguant au second plan leurs préoccupations du moment pour se concentrer sur des éléments jugés plus encourageants. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones progresse ainsi de 0,8% à 25.681,1 points, tandis que le Nasdaq Composite gagne 0,2% à 9571,7 points, à moins de 275 points de son précédent record des 9838 points. Les intervenants de marché décident très clairement de se focaliser sur les bonnes nouvelles, espérant que la reprise économique va s'accélérer avec la poursuite des mesures de déconfinement. 'Les investisseurs continuent de privilégier la perspective d'un redressement relativement rapide de l'économie après les mesures de confinement qui avaient été prises afin de contenir la pandémie', commentent les analystes de Wells Fargo Advisors. Cet optimisme les conduit à mettre de côté les émeutes qui agitent actuellement les Etats-Unis, mais aussi les tensions croissantes entre Washington et Pékin ainsi que les inquiétudes entourant une possible 'seconde vague' des infections au Covid-19. Phénomène notable, les opérateurs semblent désormais s'intéresser aux valeurs dites 'cycliques', c'est-à-dire les plus dépendantes de l'activité économique, après avoir préféré les secteurs les plus défensifs de la cote pendant toute la période de la crise. La question qui se pose maintenant est de savoir si la mécanique haussière peut se poursuivre en direction des sommets boursiers qui avaient été établis avant la crise. Bon nombre de stratèges s'attendent en effet à voire déferler, et ce dès le mois prochain, des résultats d'entreprises catastrophiques et des indicateurs économiques calamiteux, dans un contexte international qui devrait demeurer toujours très instable.

