Wall Street : de nouveaux sommets grâce à Pfizer

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert en forte hausse lundi matin, les indices poursuivant leur trajectoire ascendante pour atteindre de nouveaux sommets après les résultats encourageants obtenus par le projet de vaccin contre le Covid mis au point par Pfizer. Un peu plus d'une heure après l'ouverture, le Dow Jones grimpe de 3,6% à 29,355.1 points tandis que le Nasdaq Composite avance plus modestement de 0,7% à 11.982,9 points. Le Dow, le S&P 500 et le Nasdaq - qui étaient déjà à un cheveu de leurs records absolus - en profitent tous pour inscrire de nouveaux plus hauts historiques à l'occasion. Avant l'ouverture, les contrats à terme sur les indices américains s'étaient envolé suite à l'annonce par Pfizer de l'obtention d'un taux d'efficacité de 90% dans les essais de phase III sur son vaccin expérimental contre le coronavirus. 'Cela veut dire que les gouvernements n'auront qu'à atteindre un taux de vaccination de l'ordre de 60% pour parvenir à l'immunité collective, une cible qui semble à portée de main dès 2021', estiment les équipes de Deutsche Bank. Le titre Pfizer bondit de presque 9% en début de séance et entraîne dans son sillage le secteur de la santé et d'autres poids lourds pharmaceutiques comme Johnson & Johnson (+3,1%). Les valeurs liées au tourisme et aux voyages, dont American Express (+17%) et Boeing (+11%), figurent également aux avant-postes du marché. Parmi les autres hausses marquantes, McDonald's progresse de plus de 5% après des résultats de troisième trimestre meilleurs que prévu, portés par ce que le géant des fast-food par les 'trois D' (digital, livraison à domicile et drive) La séance à Wall Street est également animée par le soulagement entourant l'officialisation de la victoire de Joe Biden, le candidat démocrate, à l'élection présidentielle. 'Le résultat des élections est ainsi salué par le marché, non pas parce que Biden a gagné, mais parce que Trump a perdu'', explique Alexandre Neuvy, le responsable de la gestion privée d'Amplegest. 'Durant tout son mandat Trump aura en effet déstabilisé la finance de marché,' rappelle le gérant. 'Ses nombreux Tweets, s'en prenant brutalement à toute heure de la journée à la Chine, aux constructeurs automobiles allemands en passant par le premier ministre canadien ou le président nord-coréen traité de 'petit gros', auront au final apporter beaucoup de nervosité et de volatilité sur les marchés, épuisants les opérateurs et effrayants les potentiels investisseurs', assène l'analyste d'Amplegest.

