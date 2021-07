Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : de nouveaux sommets après l'emploi Cercle Finance • 02/07/2021 à 16:51









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi matin, avec à la clé de nouveaux records pour le S&P 500 et le Nasdaq, après des chiffres de l'emploi qui se sont avérés bien meilleurs qu'attendu. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones grappille 0,1% à 34.674,7 points, tandis que le Nasdaq Composite avance de 0,4% à 14.583,8 points après avoir battu en tout début de matinée un nouveau plus haut absolu en séance. D'après les chiffres publiés ce matin par le Département du travail, l'économie américaine a créé 850.000 postes le mois dernier, c'est-à-dire nettement plus que les 700.000 attendus en moyenne par les économistes. Mais, dans le même temps, le taux de chômage est remonté de 0,1 point à 5,9%, alors que le consensus attendait une baisse. Bref, ces chiffres ne font rien fait pour dissiper les incertitudes qui entourent le calendrier d'un éventuel resserrement monétaire de la part de la Réserve fédérale. 'Les faucons et les colombes de la Fed pourront trouver dans le rapport des arguments à la fois en faveur d'une accélération du 'tapering' et d'une prolongation de la temporisation', estiment les analystes de Commerzbank. 'Dans l'ensemble, nous pensons toutefois que ces chiffres sont cohérents avec notre point de vue selon lequel la Fed se dirige vers une réduction de ses rachats d'actifs, mais sans décision attendue avant le quatrième trimestre', pronostique la banque allemande. Ces statistiques profitent en tout cas timidement au dollar, qui revient au contact de 1,1848 face à l'euro. Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans perd près de quatre points de base à environ 1,44%, ce qui semble confirmer que les investisseurs écartent un resserrement monétaire dans l'immédiat. Tous les indices sectoriels du S&P évoluent dans le vert, à l'exception de l'énergie (-0,7%), des financières (-0,4%) et des services aux collectivités (-0,4%). S'agissant des valeurs spécifiques, Ford se replie de 0,1% après avoir fait état vendredi d'une baisse de 26,9% sur un an de ses ventes aux Etats-Unis pour le mois de juin, à exactement 115.789 unités. Tesla progresse de 0,3% après avoir livré 201.250 véhicules, une performance jugée impressionnante par les analystes au vu de la pénurie de semi-conducteurs.

