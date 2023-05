Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: de nouveaux signes d'accalmie sur les prix information fournie par Cercle Finance • 12/05/2023 à 15:15

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait progresser vendredi en début de séance, soutenue par de nouveaux signes d'apaisement sur le front de l'inflation.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais avancent de 0,2% à 0,3%, annonçant une ouverture en légère progression.



Le Département du Travail a annoncé ce matin que les prix à l'importation avaient rebondi de 0,4% au mois d'avril, après une baisse de 0,8% en mars, mais la tendance de fond montre des signes de ralentissement de l'inflation.



En variation sur les 12 derniers mois, les prix à l'import affichent en effet une chute de 4,8% en données brutes.



La faiblesse des prix à l'importation, sous l'effet du dollar fort et du reflux du pétrole, laisse espérer un prochain retour de l'inflation autour de l'objectif de 2% que s'est fixé la Fed.



Les investisseurs attendent maintenant l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan, qui pourrait lui se traduire par une détérioration de mauvaise augure pour la consommation.



Le timide regain d'appétit pour le risque entraîne pour l'instant quelques dégagements sur le marché obligataire et donc une remontée des rendements: le dix ans repasse ainsi au-dessus de la barre des 3,40%



Sur le marché des changes, le dollar confirme son récent redressement face à l'euro, qui abandonne 0,25% à 1,0887, même si la perspective d'une hausse de taux mi-juin semble s'être complètement évanouie au vu des derniers chiffres de l'inflation.



Malgré l'embellie du jour, la crainte d'un retournement de l'économie n'est jamais loin et les analystes de BofA avertissent ce matin dans une note de stratégie qu'une récession pourrait venir 'fracasser' le marché du crédit et les valeurs technologiques, tout comme cela avait été le cas en 2008.