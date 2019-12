Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : de nouveaux records se profilent Cercle Finance • 16/12/2019 à 15:11









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse lundi matin, toujours soutenue par le protocole d'accord trouvé entre les Etats-Unis et la Chine, qui soulève l'espoir que Washington parvienne à résoudre ses conflits commerciaux avec Pékin. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les principaux indices américains gagnent entre 0,2% et 0,6%, annonçant un début de séance dans le vert. La trêve de 'phase 1' conclue entre les négociateurs américains et chinois constitue une bonne nouvelle, estiment les analystes, mais ne représente qu'une première étape. 'Certains droits de douane pourraient être abaissés et l'incertitude pourrait s'estomper dans une certaine mesure, mais il est peu probable que les flux commerciaux renouent avec les niveaux affichés avant que Donald Trump ne commence à taxer les marchandises en provenance de Chine (et d'autres pays)', préviennent ainsi les équipes de Lombard Odier. 'A notre sens, les chances d'un accord viable de plus long terme, impliquant une suppression importante des droits de douane et une certaine assurance qu'ils ne seront pas rétablis à l'avenir, restent limitées', souligne la banque privée suisse. La période de fin d'année reste malgré tout une bonne occasion pour Wall Street d'inscrire de belles performances et le marché pourrait tenter de trouver ses marques en vue du fameux 'Christmas Rally'. Cette expression désigne les cinq dernière séances de l'année et les deux premières de la nouvelle année, période durant laquelle les marchés américains s'adjugent en moyenne un gain de l'ordre de 2%. Reste que le S&P 500 affiche plus de 26% de hausse cette année, ce qui fait penser à certains analystes que les marchés pourraient avoir du mal à alimenter leur trajectoire haussière et que la volatilité pourrait faire son grand retour à l'approche d'un nouvel exercice 2020 plus incertain. Bonne nouvelle toutefois, l'indice d'activité 'Empire State' de la Fed de New York a progressé ce mois-ci pour s'établir à 3,5, après 2,9 en novembre, ce qui devrait permettre aux indices d'inscrire de nouveaux records dès le début de la séance.

