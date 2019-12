Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : de nouveaux records pour terminer la semaine Cercle Finance • 13/12/2019 à 16:50









(CercleFinance.com) - Wall Street aligne de nouveaux records vendredi après des nouvelles rassurantes venues du Royaume-Uni, où le gouvernement conservateur dispose désormais d'un véritable boulevard pour finaliser la sortie du pays de l'Union européenne. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,3% à 28,211.2 points, tandis que le Nasdaq Composite prend 0,4% à 8748,4 points. Pour la plupart des observateurs, la nette victoire remportée jeudi par le Parti conservateur aux élections législatives britanniques valide le choix du Brexit et laisse à 'BoJo' les mains libres pour définir sa stratégie. 'Nous nous attendons à ce que l'accord de M. Johnson soit approuvé avant le 31 janvier, et peut-être même d'ici la fin de l'année étant donné sa majorité, ce qui implique que le premier chapitre de la saga Brexit est maintenant clos', commentent les stratèges de Natixis Investment Managers. 'Le chapitre suivant - la période de transition - peut commencer', ajoute le gestionnaire d'actifs. Autre facteur de soulagement pour les marchés, Washington et Pékin seraient désormais très proches de la conclusion d'un accord commercial dit 'de phase 1'. La tendance haussière n'a pas été remise en cause par la publication, une heure avant l'ouverture, des chiffres décevants de la consommation pendant la période de Thanksgiving. Les ventes de détail aux Etats-Unis n'ont augmenté que de 0,2% au mois de novembre, d'après le Département du Commerce, là où les économistes visaient en moyenne une hausse de 0,3%. 'L'optimisme des investisseurs est néanmoins quelque peu tempéré par le fait que la Chine n'ait pas encore confirmé les progrès réalisés dans les discussions commerciales', souligne-t-on chez Wells Fargo Advisors. Côté valeurs, Oracle se replie de 2,7% malgré un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, mais un chiffre d'affaires inférieur aux prévisions des analystes. Costco Wholesale perd de son côté 1,4% après avoir dévoilé un bénéfice net en hausse de 10% à 844 millions de dollars au titre de son premier trimestre comptable.

