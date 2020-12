Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : de nouveaux records pour le S&P et le Nasdaq Cercle Finance • 17/12/2020 à 16:48









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi matin, avec de nouveaux records absolus à la clé pour le S&P 500 et le Nasdaq, toujours soutenue par les espoirs d'un prochain accord de relance budgétaire. Environ une heure après l'ouverture, le Dow Jones s'adjuge 0,4% à 30.276,7 points, tandis que le Nasdaq Composite gagne 0,5% à 12.721,8 points. Les investisseurs nourrissent depuis plusieurs jours l'espoir que les dirigeants américains vont parvenir à se mettre d'accord sur un nouveau plan de soutien à l'activité, peut-être même d'ici à la fin de la semaine. 'Aucun accord n'a été trouvé pour l'instant, mais Wall Street monte depuis quelques séances en perspective de la signature d'un accord d'ici peu', explique un trader. Les investisseurs sont entièrement focalisés sur cet accord, sans lequel des millions de ménages et d'entreprises pourraient vite se retrouver dans une situation catastrophique. Dans ce contexte d'incertitude, l'économie américaine continue de montrer des signes de faiblesse, avec notamment un tableau qui se dégrade nettement du côté de l'emploi. Les inscriptions aux allocations chômage ont ainsi poursuivi leur progression la semaine dernière, à en croire le Département du Travail, pour s'établir à 885.000, contre 862.000 la semaine précédente. Mauvaise surprise également du côté de l'indice de la Fed de Philadelphie qui a chuté à 11,1 en décembre, en recul de 15 points par rapport au mois précédent (le consensus tablait sur un score de 20), marquant ainsi une franche décélération de la croissance de l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie. Côté valeurs, Accenture grimpe de plus de 7% après avoir rehaussé ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice à l'occasion de sa dernière publication trimestrielle. General Mills progresse de 1,8% après avoir vu son BPA ajusté s'accroitre de 9% à taux de changes constants sur le trimestre écoulé, dépassant ainsi l'estimation moyenne des analystes.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.