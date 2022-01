Wall Street: de nouveaux records pour démarrer 2022? information fournie par Cercle Finance • 03/01/2022 à 15:22

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York pourrait se diriger vers de nouveaux records lundi, dans un marché qui souhaite visiblement poursuivre la tendance favorable impulsée l'an dernier.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,3% à 0,4%, annonçant un début de séance dans le vert.



Wall Street devrait conserver l'élan haussier des dernières semaines et continuer sur sa lancée de 2021, qui a vu les trois grands indices américains aligner les records et signer des gains particulièrement solides.



Avec des scores de 19% pour le Dow Jones, de 27% pour le S&P 500 et de 21% pour le Nasdaq, la Bourse new-yorkaise a réalisé l'an dernier l'une de ses meilleures performances au cours des 20 dernières années.



Les stratèges rappellent que la première semaine de trading à Wall Street s'avère souvent décisive car elle imprime généralement la tendance générale des marchés pour le restant de l'année.



L'effet positif du mois de janvier pourrait toutefois demeurer limité ce lundi en l'absence de catalyseurs ou d'indicateurs économiques de premier plan.



Les investisseurs auront davantage de statistiques à se mettre sous la dent au cours des jours qui viennent, avec comme point d'orgue le rapport mensuel sur l'emploi américain qui sera publié vendredi.



Si l'exercice 2022 suscite un certain optimisme, les valorisations des actions américaines restent pour le moins tendues, notamment au vu du tournant restrictif amorcé par la Réserve fédérale depuis quelques mois.



Après près de deux ans pendant lesquels les marchés ont été alimentés par des flux massifs de liquidités, le cycle de relèvement de taux envisagé par la Fed pourrait être synonyme d'un environnement moins favorable pour les valorisations des actions.



'Ce qui est certain (...) c'est qu'un mouvement marqué de resserrement monétaire ne sera pas neutre sur les exigences des investisseurs en termes de valorisations', souligne Enguerrand Artaz, gérant à La Financière de l'Echiquier.



Mike Gibbs, le stratège de Raymond James, estime toutefois que la normalisation de la situation économique et sanitaire conjuguée au recul des tensions inflationnistes devraient porter le S&P 500 au-delà des 5050 points cette année.



Cela correspond à une hausse de l'ordre de 6% par rapport aux niveaux actuels de l'indice.