Wall Street: de nouveaux records pour débuter la semaine?

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York semble bien partie pour ouvrir en hausse lundi et inscrire de nouveaux records, l'optimisme entourant de possibles baisses de taux de la Fed donnant aux investisseurs des raisons d'espérer.



Une trentaine de minutes avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,2%, annonçant un début de séance dans le vert.



Depuis la fin du mois d'octobre, le S&P 500, l'indice de référence des gérants de fonds, a pris près de 15%, porté par la perspective d'un 'pivot' dans la politique monétaire de la Réserve fédérale.



Le Nasdaq s'est adjugé pour sa part pas loin de 18%, toujours soutenu par l'envolée ininterrompue des 'Sept Magnifiques', qui affichent à ce stade des gains de 104% cette année.



Après un mouvement haussier aussi vif, les investisseurs pourraient toutefois être tentés de prendre quelques couvertures afin de se protéger, d'autant que certains membres de la Fed ont récemment tempéré le scénario de baisses rapides des taux.



Au chapitre économique, les chiffres des revenus et des dépenses des ménages américains jeudi - qui incluent l'indice d'inflation 'PCE' très suivi par la Fed - constitueront le point culminant de la semaine.



S'agissant des résultats, Nike et Micron dévoileront leurs performances trimestrielles au cours des jours qui viennent.





