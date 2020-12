Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : de nouveaux records pour achever l'année Cercle Finance • 28/12/2020 à 16:51









(CercleFinance.com) - Comme prévu, Wall Street a ouvert en hausse lundi matin, soutenue par la ratification par Donald Trump du plan de relance budgétaire aux Etats-Unis. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones s'adjuge près de 1,1% à 30.520,9 points après l'inscription d'un nouveau record à 30.492,8 points, tandis que le Nasdaq Composite avance de 0,4% à 12.861,6 points après avoir lui aussi établi un nouveau plus haut historique au-delà des 12.921,6 points. La signature, hier, par le président américain du texte validant le plan de soutien de 900 milliards de dollars à l'économie américaine (soit 4% du PIB américain) favorise la prise de risques après les scores globalement inchangés de la semaine passée. 'L'adoption du projet de loi permet tout à la fois d'éviter une fermeture des administrations ('government shutdown'), d'étendre plusieurs mesures destinées à limiter la crise du coronavirus et de verser des aides directes aux Américains', rappelle-t-on chez Wells Fargo. Les volumes de transactions devraient toutefois rester faibles en cette dernière semaine de l'année, qui s'annonce pauvre en indicateurs et rendez-vous économiques. Le dénouement sur le budget, l'accord sur le Brexit et le début des campagnes de vaccination laissent néanmoins entrevoir l'espoir de voir se produire le traditionnel 'rally de fin d'année'. Cette expression désigne les cinq dernière séances de l'année en cours et les deux premières du nouvel exercice, une période durant laquelle l'indice Dow Jones enregistre un gain moyen de 1% selon Prato Capital Management. 'Ses causes sont inconnues, certaines théories évoquant un rééquilibrage des fonds communs de placement, le réinvestissement des bonus de fin d'année ou encore la frénésie d'achats qui s'emparent des individus à cette période de l'année', souligne le gestionnaire d'actifs new-yorkais. Avec une hausse de près de 6% depuis le début de l'année, le potentiel haussier semble aujourd'hui plus conséquent sur le Dow Jones que sur le Nasdaq, qui affiche lui un gain de plus de 42% cette année.

