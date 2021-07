Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : de nouveaux records malgré un PIB décevant information fournie par Cercle Finance • 29/07/2021 à 17:22









(CercleFinance.com) - Wall Street parvient à se hisser vers de nouveaux records jeudi matin, même si la première estimation de la croissance des Etats-Unis au deuxième trimestre a laissé une impression plutôt mitigée. Une heure et demie après l'ouverture, l'indice Dow Jones gagne 0,6% à 35,144.2 points après avoir inscrit un nouveau zénith absolu à 35.155, idem pour le S&P 500 qui gagne 0,6% à 4.427,6 points, un nouveau sommet. Le Nasdaq n'est pas en reste avec un gain de 0,4% qui le rapproche d'environ un point de son précédent record du 26 juillet. D'après le Département du Commerce, le PIB des Etats-Unis a augmenté de 6,5% au deuxième trimestre, un taux de croissance légèrement inférieur aux prévisions du consensus. Les investisseurs relativisent toutefois la déception en l'attribuant à des facteurs purement techniques. 'Du fait de l'existence actuelle de goulots d'étranglement, une part importante de la demande doit être satisfaite par les stocks, voire par l'étranger, ce qui pénalise la croissance', explique Commerzbank. En dehors de la statistique du PIB, les investisseurs ont également pris connaissance une heure avant l'ouverture d'une baisse des inscriptions aux allocations chômage, ressorties à 400.000 lors de la semaine du 19 juillet contre 424.000 la semaine précédente. Pendant ce temps, les résultats de sociétés trimestriels continuent de pleuvoir. Ford s'adjuge 3,6% après avoir fait mieux que prévu en dévoilant un chiffre d'affaires de deuxième trimestre en hausse de 38% à 26,8 milliards de dollars et en relevant ses perspectives de résultat pour cette année. Facebook lâche 3,6% après avoir déclaré s'attendre à un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires aux troisième et quatrième trimestres à l'occasion de la présentation de ses derniers comptes trimestriels. Près de 88% des entreprises de l'indice S&P 500 ayant publié leurs comptes jusqu'ici ont battu le consensus, suivant les données Factset.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.