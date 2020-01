Wall Street : de nouveaux records, le pétrole plonge sous 60$

(CercleFinance.com) - Une alerte aux roquettes près de l'ambassade US à Bagdad a privé Wall Street d'un carton plein de records de clôture.

Deux records absolus ont cependant été battus en séance pour S&P500 et le Nasdaq à 3.267 et 9.168 respectivement (le Nasdaq bat un record de clôture à 9.129) et le Dow Jones a bien failli -à 2 minutes près- d'égaler son record des 28.872 (il a culminé à 28.866), son élan étant coupé par la dépêche en provenance d'Irak (l'ambassade US n'a finalement pas été touchée).

Wall Street avait auparavant salué l'esprit d'apaisement du bref discours de Donald Trump depuis la Maison Blanche, lequel a minimisé l'effet des frappes 'de vengeance' iraniennes contre des base américaines en Irak (pas de blessés, dégâts mineurs... officiellement) et estimé qu'une riposte sous forme de sanctions économiques renforcées était plus pertinente qu'une riposte par des 'moyens militaires surpuissants'.

Les gagnants du jour furent des valeurs plus défensives comme Vertex avec +3,2%, Colgate Palmolive +2,6%, Regeneron +2,5%, Intuit +2,4%, United Health +2,1% (leader du Dow Jones).

L'exception, c'était Walgreen Boots avec -5,8% (bénéfice trimestriel inférieur aux attentes).

Du côté des statistiques, l'enquête ADP sur l'emploi aux États-Unis dans le secteur privé américain a généré 202.000 emplois le mois dernier, un score bien supérieur à la prévision moyenne des analystes, qui s'établissait à 160.000.

C'est une très nette accélération par rapport aux 67.000 créations de postes enregistrées en novembre... et y compris après une révision à la hausse à +124.000.

Quelques prises de profits ont affecté les semi-conducteurs qui étaient littéralement en incandescence la veille, en revanche Tesla a poursuivi son rallye avec +4,9% pour un nouveau record à 492$.

Avec le plongeon de -5% du WTI vers 60$ (et même 59,9$), les valeurs pétrolières affichent les plus lourds replis collectivement: -3,8% sur Cabot Oil, -3,7% sur Marathon Oil, -3,6% sur Devon, -3,5% sur Nal Oiwell, -3,4% sur Hess et Technip, -3,2% sur Diamondback, -2,5% sur Halliburton -1,5% sur Exxon.