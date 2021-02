Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : de nouveaux records inscrits à la marge Cercle Finance • 11/02/2021 à 17:08









(CercleFinance.com) - Wall Street inscrit de nouveaux records à la marge jeudi matin suite à l'annonce d'un nouveau recul des inscriptions au chômage la semaine passée. Une heure et demie après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,2% à 31.493,2 points, après avoir établi un nouveau plus haut historique à 31.543,8 points en tout début de séance. Le Nasdaq Composite progresse, lui, de 0,5% à 14.049,2 points. La tendance haussière reste alimentée par la perspective de l'adoption d'un plan de relance de 1.900 milliards de dollars, par l'accélération des campagnes de vaccination et aussi par la politique généreuse de la Fed. 'La hausse de l'appétit pour le risque se poursuit alors que les investisseurs continuent à regarder au-delà des actualités négatives liées à la pandémie', expliquent les équipes de NN Investment Partners Les chiffres des inscriptions hebdomadaires au chômage, publiés tôt ce matin, restent encourageants et confirment la récente amélioration du marché du travail aux Etats-Unis. Selon le Département du Travail, les inscriptions aux allocations chômage ont diminué la semaine dernière aux Etats-Unis pour s'établir à 793.000 contre 812.000 la semaine précédente. Ces chiffres confirment la tendance à l'amélioration de la conjoncture, les nouvelles inscriptions ayant repris un tour baissier depuis quatre semaines pour régulièrement s'inscrire sous la barre des 800.000 dossiers. Côté valeurs, PepsiCo cède 1% malgré la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes et l'annonce d'une augmentation de dividende de 5%. Kraft Heinz s'adjuge près de 6% après des performances de 4ème trimestre bien accueillies et la cession de produits apéritifs Planters pour plus de 3,3 milliards de dollars. Uber évolue, lui, autour de son point d'équilibre après des pertes moins lourdes que prévu au dernier trimestre, mais aussi un chiffre d'affaires ressorti en-dessous des attentes du marché.

